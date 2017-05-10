Команда НХЛ "Оттава" несподівано стала другим учасником півфіналу Кубка Стенлі

У Національній хокейній лізі "Оттава Сенаторз" на виїзді обіграла "Нью-Йорк Рейнджерс" з рахунком 4:2, і ця перемога стала вирішальною у серії між цими командами. "Оттава" забезпечила собі місце у півфіналі Кубка Стенлі, приєднавшись до іншого учасника цієї стадії "Нешвілла".

Основний доробок у шостому матчі серії "Сенатори" зробили в першому періоді завдяки шайбам Майка Хоффмана і Марка Стоуна. Двічі "Нью-Йорк" скорочував відставання до мінімуму, проте "Сенаторам" вдалося зберегти потрібну перевагу і виграти матч - 4:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Оттава" лише втретє у своїй історії вийшла у півфінал плей-офф НХЛ, де зіграє з "Вашингтоном" або "Піттсбургом".

Те, що вихід «Оттави» в півфінал став для багатьох несподіваним, прокоментував головний тренер клубу Гі Буше: «Для нас не важливо, вважають нас фаворитами або аутсайдерами плей-офф. Головне, що ми там».

Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайби: 04:27 Хоффман — 4 (Карлссон, Макартур) — 0:1, 14:44 Стоун — 4 (Макартур, Уайдмен) — 0:2, 33:32 Зібанеджад — 2 (Зуккарелло, Холден) — 1:2, 35:53 Карлссон — 2 (Райан, Андерсон) — 1:3, 40:53 Крайдер — 3 (Зібанеджад, Сміт) — 2:3, 59:53 Пажо — 7 (Стоун) — 2:4

Воротарі: Лундквіст — Андерсон

Підсумковий рахунок у серії - 2:4