На чемпіонаті світу з хокею дві гри завершилися серіями буллітів (всі результати матчів)

На чемпіонаті світу з хокею, який проходить у Франції та Німеччині, завершився п'ятий ігровий день.

Збірна Латвії повернулася на перше місце групи А завдяки мінімальній перемозі над італійцями - 2:1. Вирішальну шайбу прибалтійці закинули на 58-й хвилині (автор голу - Андріс Джеріньш), повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна Данії здобула першу перемогу на чемпіонаті, перегравши команду Словаччини по буллітам (рахунок матчу - 4:3).

Такий же результат - 4:3 - в поєдинку господарів чемпіонату - французів - з командою Швейцарії. Збірна Франції виявилася сильнішою у пробитті післяматчевих кидків.

В іншому матчі групи В збірна Норвегії обіграла команду Словенії - 5:1.

Турнірне становище

Група А: 1. Латвія - 9 очок (3 гри), 2. Росія - 8 (3), 3. США - 6 (3), 4. Швеція - 4 (3), 5. Словаччина - 3 (3), 6. Німеччина - 3 (3), 7. Данія - 2 (3), 8. Італія - 1 (3)

Група В: 1. Канада - 9 (3), 2. Норвегія - 6 (3), 3. Швейцарія - 6 (3), 4. Франція - 5 (3), 5. Чехія - 5 (3), 6. Фінляндія - 4 (3), 7. Словенія - 1 (3), 8. Білорусь - 0 (3)