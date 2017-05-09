"Вашингтон Кепіталз" обіграв "Піттсбург" і перевів серію Кубка Стенлі у вирішальний сьомий матч

Минулої ночі в Національній хокейній лізі відбувся шостий матч серії плей-офф півфіналу Східної конференції, в якому «Вашингтон Кепіталз» на виїзді переграв «Піттсбург Пінгвінз» з рахунком 5:2.

Ті Джей Оші в більшості відзначився на 13-й хвилині, а у другому періоді єдину шайбу закинув Андре Бураковскі (27). У заключній двадцятихвилинці «Вашингтон» забив тричі — зусиллями Нікласа Бекстрема, Джона Карлсона (в більшості) і знову Андре Бураковскі, довівши рахунок до 0:5, і лише в кінцівці господарі зробили спробу реваншу, закинувши дві шайби (Джек Гюнцель та Євгеній Малкін).

Столичні хокеїсти перевели серію у вирішальний, шостий матч, який пройде 10 травня на льоду «Вашингтона».

Піттсбург — Вашингтон 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Шайби: 12:41 Оші — 4 (Кузнєцов, Бекстрем — більш) — 0:1, 26:36 Бураковскі— 2 — 0:2, 40:16 Бекстрем — 6 (Оші, Орлов) — 0:3, 51:17 Карлсон — 2 (Нісканен, Кузнєцов) — 0:4, 52:29 Бураковскі— 3 — 0:5, 56:38 Гентцель — 9 (Кросбі) — 1:5, 57:30 Малкін — 4 (Ширі, Дюмолін) — 2:5

Воротарі: Флері — Холтбі

Рахунок у серії 3:3