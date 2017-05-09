Збірна Чехії зробила камбек в матчі з фінами на чемпіонаті світу з хокею (результати всіх матчів)

На чемпіонаті світу з хокею, який проходить у Німеччині і Франції, завершився четвертий ігровий день.

Збірна Чехії здобула вольову перемогу над Фінляндією, зробивши неймовірний камбек з рахунку 0:3.

У першому періоді фіни створили комфортну перевагу у три шайби — відзначилися Фільппула, Яакола і Лаюнен. У третьому періоді чехи відігралися, причому шайби Гудаса і Коваржа були закинуті в останні чотири хвилини зустрічі. У підсумку - 3:3. Переможець визначився лише в серії післяматчевих кидків, вирішальний удар завдав Ганзал, принісши перемогу збірній Чехії - 4:3.

В іншому матчі групи В збірна Канади розгромила Білорусь - 6:0.

У групі А збірна США обіграла шведів з рахунком 4:3. У складі переможців Джонні Годро зробив дубль, ще по одній шайбі закинули Клейтон Келлер і Джей Ті Комфер. У шведів відзначився Еліас Ліндхольм, який оформив дубль, а також Віктор Хедман.

Росіяни у цій же групі виграли у Німеччині - 6:3.

Турнірне становище

Група А:1. Росія - 8 очок (3 гри), 2. Латвія - 6 (2), 3. США - 6 (3), 4. Швеція - 4 (3), 5. Німеччина - 3 (3), 6. Словаччина - 2 (2), 7. Італія - 1 (2), 8. Данія - 0 (2)

Група В: 1. Канада - 9 (3), 2. Швейцарія - 5 (2), 3. Чехія - 5 (3), 4. Фінляндія - 4 (3), 5. Норвегія - 3 (2), 6. Франція - 3 (2), Словенія - 1 (2), 8. Білорусь - 0 (3)