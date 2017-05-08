"Нешвілл" вперше в історії вийшов у фінал конференції в плей-офф НХЛ

Триває другий раунд плей-офф Кубка Стенлі. Напередодні були зіграні дві зустрічі.

"Нешвілл" вперше в історії вийшов у фінал Західної конференції. В цьому плей-офф «Хижаки» виграли вісім матчів і програли лише два, а вдома команда не зазнала жодної поразки, пропустивши лише шість шайб.

У фіналі конференції "Нешвілл" зіграє з переможцем пари "Анахайм" – "Едмонтон".

У цій дуелі поки що повний паритет. Командам належить зіграти вирішальний матч №7 в Анахаймі в середу. «Качки» в останні чотири роки вибували з розіграшу Кубка Стенлі, всякий раз програючи сьомий матч на своєму майданчику.

У шостій грі "Нафтовики" знищили "Анахайм" з рахунком 7:1. Воротар гостей Джон Гібсон пропустив три шайби з трьох кидків, і його замінили на Джонатана Берньє, який відбив 25 кидків.

Центрфорвард «Нафтовиків» Леон Драйзайтль (кращий гравець поєдинку) став п'ятим гравцем клубу, який зумів набрати не менше чотирьох очок у матчі плей-офф. Крім нього раніше це вдавалося Уейну Гретцкі, Марку Мессьє, Ярі Куррі і Глену Андерсону. Драйзайтль також - перший гравець "Едмонтона" з 2000 року, який оформив хет-трик у плей-офф (після Білла Геріна). За всю історію «Нафтовиків» тільки Уейн Гретцкі зумів закинути три шайби в кубковому матчі в більш молодому віці.

Нешвілл — Сент-Луїс 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 02:04 Счастни — 2 (Тарасенко, Швертц) — 0:1, 20:35 Йосі — 4 (Екхольм, Джохансен) — 1:1, 43:15 Джохансен — 2 (Арвідссон, Форсберг) — 2:1, 59:00 Ярнкрок — 1 (Йосі, Рінне) — 3:1

Воротарі: Рінне — Аллен

Підсумковий рахунок у серії - 4:2

Едмонтон — Анахайм 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 02:45 Драйзайтль — 4 (Ларссон) — 1:0, 07:22 Драйзайтль — 5 (Лучич, Нюрс) — 2:0, 08:25 Кассьян — 3 (Летесту, Райнхарт) — 3:0, 11:39 Летесту — 4 (Расселл, Дешарне) — 4:0, 18:49 Летесту — 5 (Беннінг, Драйзайтль — більш) — 5:0, 20:45 Слепешев — 3 (Маруна, Драйзайтль) — 6:0, 28:56 Раккелл — 6 (Перрі, Фаулер) — 6:1, 35:27 Драйзайтль — 6 (Лучич, Летесту — більш) — 7:1

Воротарі: Талбо — Гібсон (Бернье)

Рахунок у серії 3:3