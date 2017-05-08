Збірна Фінляндії з хокею зазнала крупної поразки від господарів чемпіонату світу французів (результати всіх матчів)
Фінни посідають несподіване шосте місце у групі після двох ігор.
На чемпіонаті світу з хокею, що проходить у Німеччині та Франції, завершився третій ігровий день.
Найрезультативнішим став матч у групі А, в якому збірна Росії завдала ніщивної поразки італійцям з рахунком 10:1. Також у цій групі Латвія переграла Словаччину - 3:1. Збірна США так само не мала проблем із Данією, перемігши скандинавів з рахунком 7:2.
Найгучніша сенсація сталася в групі В. Господарі чемпіонату французи обіграли команду-фаворита першості світу - фіннів. Зустріч завершилася з рахунком 5:1. Збірна Фінляндії програє Франції вперше у своїй історії.
У свою чергу канадці обіграли команду Словенії - 7:2. Швейцарія здобула другу перемогу на турнірі, вигравши у Норвегії з рахунком 3:0.
Лідерами групи А є латвійці, на першому місці у групі В - канадці.
Турнірне становище
Група А: 1. Латвія - 6 очок (2 гри), 2. Росія - 5 (2), 3. Швеція - 4 (2), 4. Німеччина - 3 (2), 5. США - 3 (2), 6. Словаччина - 2 (2), 7. Італія - 1 (2), 8. Данія - 0 (2)
Група В: 1. Канада - 6 (2), 2. Швейцарія - 5 (2), 3. Франція - 3 (2), 4. Чехія - 3 (2), 5. Норвегія - 3 (2), 6. Фінляндія - 3 (2), 7. Словенія - 1 (2), 8. Білорусь - 0 (2)