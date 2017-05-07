Збірна Білорусі зазнала розгромної поразки від Чехії на чемпіонаті світу з хокею (результати всіх матчів)

У Німеччині і Франції відбувся другий день чемпіонату світу з хокею.

Сьогодні відбулися шість матчів. Збірна Німеччини не змогла повторити сенсацію і обіграти ще одного фаворита. Після вчорашньої перемоги над США бундестім нічого не зміг вдіяти у грі зі шведами. "Тре Крунур" здобули легку перемогу - 7:2.

Крім того, в групі А Словаччина обіграла збірну Італії в овертаймі - 3:2, а Латвія розправилася з Данією - 3:0.

Найдраматичнішим протистоянням у групі став матч Швейцарії та Словенії. Після першого періоду швейцарці вели - 4:0, але словенці у час, що залишився, відіграли чотири шайби, дві з них - в останні шість хвилин. Все вирішилося в серії буллітів, де перемогу святкували швейцарці.

В інших матчах групи В Чехія розгромила збірну Білорусі - 6:1, а збірна Франції зазнала поразки від Норвегії - 2:3.