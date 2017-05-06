У матчі Кубка Стенлі "Анахайм" зробив неймовірний камбек, відігравши три шайби у грі з порожніми воротами
За чотири хвилини до фінальної сирени за рахунку 0:3 "Анахайм Дакс" зняв воротаря, зрівняв рахунок, а потім виграв в овертаймі.
В рамках Кубка Стенлі «Анахайм Дакс» у неймовірному чотирьохгодинному матчі обіграв «Едмонтон Ойлерз». Це був п'ятий поєдинок серії, рахунок в серії до цього був 2:2.
На 33-й хвилині зустрічі «Ойлерс» вигравали у три шайби завдяки зусиллям Леона Драйзайтля, Коннора Макдевіда і Дрейка Кажули.
За чотири хвилини до кінця основного часу «Анахайм» зняв воротаря і зумів відігратися, граючи весь цей час з порожніми воротами. На 57-й хвилині відзначився Райан Гецлаф, на 58-й – Кем Фаулер, а Рікард Раккелл зрівняв рахунок за 15 секунд до сирени.
У другому овертаймі на 87-й хвилині Корі Перрі приніс перемогу «Дакс».
Відзначимо, що перші два матчі серії виграли «Ойлерс», після чого перемоги здобував «Анахайм».
У ще одній грі «Сент-Луїс» переміг "Нешвілл" і скоротив відставання в серії, повідомляє офіційний сайт НХЛ.
Анахайм – Едмонтон– 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0, другий овертайм)
Шайби: 20:15 Драйзайтль — 3 (Клефбом, Ларссон) — 0:1, 22:55 Макдевід — 5 (Летесту, Ньюджент-Хопкінс — більш) — 0:2, 32:28 Каджиула — 2 (Макдевід) — 0:3, 56:44 Гетцлаф — 8 (Силфверберг) — 1:3, 57:19 Фаулер — 1 (Силфверберг, Перрі) — 2:3, 59:45 Раккелл — 5 (Перрі, Фаулер) — 3:3, 86:57 Перрі — 2 (Гетцлаф, Раккелл) — 4:3
Воротарі: Гібсон — Талбо
Рахунок у серії - 3:2
Сент-Луїс — Нешвілл 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Шайби: 25:43 Яшкін — 1 (Пьєтранджело, Соботка) — 1:0, 33:50 Ніл — 3 (Саббен, Йосі — більш) — 1:1, 40:25 Швартц — 4 (Парейко) — 2:1
Воротарі: Аллен — Рінне
Рахунок у серії - 2:3