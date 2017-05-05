Збірна США з хокею програла перший матч чемпіонату світу команді Німеччини

У п'ятницю у Франції та Німеччині стартував 81-й за ліком чемпіонат світу з хокею.

Перший день турніру подарував несподіванку. Збірна Німеччини, яка є однією з господарок форуму, в Кельні обіграла збірну США - 2:1.

У першому періоді Тобіас Рідер вивів господарів турніру вперед. Німці утримували мінімальну перевагу до середини третього ігрового відрізку, після чого Коннор Мерфі зрівняв рахунок. Але вже через три хвилини Патрік Хагер реалізував більшість, його шайба стала переможною.

Читайте такожЗбірна Канади є основним фаворитом чемпіонату світу з хокею - William HillВ іншому матчі групи А команда Росії лише по буллітам обіграла Швецію (основний час гри - 1:1), повідомляє офіційний сайт турніру.

У групі В збірна Канади обіграла чехів з рахунком 4:1, а фіни з мінімальним рахунком 3:2 виграли у команди Білорусі.