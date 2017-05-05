"Рейнджерс" здобули другу перемогу поспіль і зрівняли рахунок у серії Кубка Стенлі з "Оттавою"

Триває другий раунд плей-офф Кубка Стенлі. У ніч на п'ятницю була зіграна одна зустріч.

"Нью-Йорк Рейнджерс" впевнено обіграли "Оттаву Сенаторз" в рідних стінах з рахунком 4:1. Після цієї перемоги рахунок у серії зрівнявся - 2:2.

Голкіпер гостей Крейг Андерсон пропустив три шайби з 20 кидків, і в третьому періоді ворота команди захищав вже Майк Кондон.

«Сенатори» зазнали другої поразки поспіль. Згідно зі статистикою, команда програвала у всіх останніх 15 серіях, у яких поступалася двічі поспіль.

Рейнджерс - Оттава - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 1:0 Холден (Гейс), 14:04, 2:0 Ліндберг (Грабнер, Гласс), 02:01, 3:0 Ліндберг (Міллер, Гласс), 15:54, 4:0 Крайдер (МакДона, Степан), 10:45, в більшості, 4:1 Терріс (Сміт, Харпур), 13:34

Рахунок у серії – 2:2