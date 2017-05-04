"Піттсбург Пінгвінз" без участі Кросбі зміг мінімально обіграти "Вашингтон" у матчі Кубка Стенлі

У Національній хокейній лізі відбулися два матчі в рамках Кубка Стенлі.

«Піттсбург Пінгвінз» без участі свого травмованого капітана Сідні Кросбі здобув перемогу над «Вашингтон Кепіталз» в четвертому матчі півфіналу Східної конференції. Зустріч відбулася в Піттсбурзі і завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

У складі «Піттсбурга» відзначилися Патрік Хорнквист, Джейк Гентцель і Джастін Шульц. За «Вашингтон» забили Євген Кузнєцов і Нейт Шмідт.

Рахунок в серії став 3-1 на користь «Піттсбурга».

«Анахайм Дакс» обіграв «Едмонтон Ойлерс» в четвертому матчі півфіналу Західної конференції. Зустріч відбулася в Едмонтоні і завершилася в овертаймі з рахунком 4:3 на користь гостей.

По ходу зустрічі «Едмонтон» вів з рахунком 2:0 після голів Мілана Лучича (16-та хвилина) і Коннора Макдевіда (18). Однак «Анахайм» вийшов вперед завдяки дублю Райана Гетцлафа (22, 35) і точному кидку Рікарда Ракелля (26). Гол Дрейка Каджіули на 59-й хвилині допоміг «Ойлерс» перевести гру в овертайм. Перемогу «Дакс» принесла шайба Якоба Сильверберга на 44-й секунді овертайму.

Рахунок у серії став нічийним — 2-2.

Піттсбург — Вашингтон 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Шайби: 04:39 Хорнквіст — 3 (Маатта, Каллен) — 1:0, 23:51 Гентцель— 8 — 2:0, 27:21 Кузнєцов — 4 (Вільямс, Йоханссон) — 2:1, 28:33 Шмідт — 1 (Оші, Шеттенкірк) — 2:2, 31:24 Шульц — 2 (Малкін, Гентцель — більш) — 3:2

Воротарі: Флері — Холтбі

Рахунок у серії - 3:1

Едмонтон — Анахайм 3:4 (у першому овертаймі) (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)

Шайби: 15:38 Лучич — 2 (Драйзайтль, Летесту — більш) — 1:0, 17:43 Макдевід — 4 (Драйзайтль, Маруна) — 2:0, 21:37 Гетцлаф — 6 (Монтур) — 2:1, 25:33 Ракелл — 4 (Гетцлаф, Перрі) — 2:2, 34:25 Гетцлаф — 7 (Ракелл, Ватанен) — 2:3, 58:58 Каджиула — 1 (Ньюджент-Хопкінс, Маруна) — 3:3, в овертаймі 00:45 Сильверберг — 7 (Гетцлаф) — 3:4

Воротарі: Талбо — Гібсон

Рахунок у серії - 2:2