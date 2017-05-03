"Рейнджерс" виграли перший матч проти "Оттави", скоротивши відставання в Кубку Стенлі

Напередодні вночі в НХЛ відбулися чергові зустрічі в рамках півфінальних серій плей-офф, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Нешвілл Предаторз" обіграв "Сент-Луїс Блюз" в четвертому матчі півфіналу Західної конференції НХЛ. Зустріч відбулася на «Бріджстоун-Арені» в Нешвіллі і завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Всі шайби були закинуті у третьому періоді. У складі «Нешвілла» відзначилися Райан Елліс і Джеймс Ніл. За «Сент-Луїс» гол забив Джоел Едмундсон. Голкіпер «Предаторз» Пекка Рінне відбив 32 з 33 кидків по своїх воротах.

"Предаторз" збільшили перевагу в серії і ведуть 3-1.

Тим часом «Нью-Йорк Рейнджерс» впевнено обіграв «Оттаву Сенаторз» на домашній арені «Медісон Сквер Гарден» в Нью-Йорку з рахунком 4:1.

Завдяки цій перемозі «Рейнджерс» скоротили відставання в серії — рахунок став 2-1 на користь «Оттави». Четвертий матч протистояння буде зіграний в Нью-Йорку 5 травня.

Нешвілл — Сент-Луїс 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Шайби: 45:09 Елліс — 4 (Вілсон — більш) — 1:0, 53:03 Ніл— 2 — 2:0, 56:11 Едмундсон — 3 (Стін, Лехтеря) — 2:1

Воротарі: Рінне — Аллен

Рахунок у серії - 3:1

Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 05:31 Зуккарелло — 4 (Зібанеджад, Джирарді) — 1:0, 13:24 Грабнер — 4 (Зуккарелло) — 2:0, 32:21 Неш — 3 (Степан, Визі) — 3:0, 38:17 Ліндберг — 1 (Міллер, Гласс) — 4:0, 38:39 Пажо — 6 (Райан, Сісі) — 4:1

Воротарі: Лундквіст — Андерсон

Рахунок у серії - 1:2