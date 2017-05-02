Головний тренер збірної України з хокею: Не будемо опускати руки, йти з команди я не планую

Головний тренер збірної України з хокею Олександр Савицький підбив підсумки домашнього чемпіонату світу в Дивізіоні 1А, в якому «синьо-жовті», програвши всі матчі, понизилися в класі. Про це повідомляє Xsport.

"Мені немає в чому дорікнути хлопцям. Вони віддавалися повністю, навіть трохи переробляли. Так, результату немає, але гра сподобалася. Завжди, знаєте, хочеться зробити неможливе і дивовижне. У нас не вийшло, але я вдячний хлопцям і всім за те, як вони провели цей турнір", - сказав Савицький.

Читайте такожЗбірна України з хокею набрала єдине очко на ЧС в програному матчі з КореєюТакож він відповів на питання про те, чи буде продовжувати роботу зі збірною.

"Чи є в мене бажання продовжити роботу? У мене ще рік контракту. Я сильна людина. Такі моменти можуть когось надломити, але ми зараз розмовляли з хлопцями, з керівництвом – всі задоволені грою, самовіддачею. Ми не збираємося опускати руки. У нас є час для омолодження складу. Йти я не планую.

Будемо робити все можливе, щоб повернутися назад у групу 1А. Це хороший досвід і ми будемо прагнути повернутися», - додав Савицький.

Нагадаємо, чемпіонат світу в Дивізіоні 1А виграли збірні Австрії та Південної Кореї. Українська команда, посівши останнє місце, перейшла у Дивізіон 1В.