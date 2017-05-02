Один з кращих гравців НХЛ Сідні Кросбі отримав травму в матчі Кубка Стенлі проти "Вашингтона"

Переможець регулярного чемпіонату НХЛ «Вашингтон Кепіталз» скоротив рахунок у серії проти «Піттсбург Пінгвінз». На виїзді столичні хокеїсти в овертаймі обіграли "Пінгвінів" з рахунком 3:2. Рахунок в серії став 2-1 на користь «Піттсбурга».

Головною подією третього матчу стала серйозна травма капітана «Піттсбург Пінгвінз» Сідні Кросбі. Один з кращих гравців в історії НХЛ отримав травму на початку першого періоду.

Борючись за шайбу на п'ятачку біля воріт суперника, Кросбі отримав два удари в голову від захисника «столичних» Метта Нісканена, після чого довго не міг піднятися з льоду. За допомогою доктора команди Кросбі пішов у роздягальню, але на лід більше не повернувся, відігравши в матчі лише 2 хвилини 11 секунд. Нісканен в якості покарання отримав великий штраф і вилучення до кінця гри.

«Що сталося, те сталося. Сподіваюся, що Сід зможе повернутися в стрій», — сказав головний тренер «Піттсбурга» Майк Салліван.

Слід зазначити, що в кар'єрі Кросбі вже було кілька струсів мозку.

Капітан «Піттсбурга» став кращим снайпером регулярного чемпіонату-2016/17, а також був названий найціннішим хокеїстом Кубка Стенлі минулого сезону. У нинішньому плей-офф Кросбі йде на другому місці за набраними очками (11), поступаючись лише Євгенію Малкіну (13).

Четверта гра серії між "Пінгвінами" та "Вашингтон Кепіталз" відбудеться 4 травня на льоду "Піттсбурга".

Піттсбург — Вашингтон 2:3 (у першому овертаймі) (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Шайби: 13:05 Бекстрем — 4 (Овечкін, Вільямс — більш) — 0:1, 49:46 Кузнєцов — 3 (Йоханссон, Вільямс) — 0:2, 58:07 Малкін — 3 (Кессел, Шультц) — 1:2, 58:55 Шультц — 1 (Малкін, Кунітц) — 2:2, у першому овертаймі 03:13 Шеттенкірк — 1 (Бекстрем, Кузнєцов — більш) — 2:3

Воротарі: Флері — Холтбі

Рахунок у серії - 2:1