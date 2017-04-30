Переможець регулярного чемпіонату НХЛ "Вашингтон" знову програв у чвертьфіналі Кубка Стенлі

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі відбулися два матчі другого раунду плей-офф Кубка Стенлі, в яких "Оттава Сенаторз" переграла "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Піттсбург Пінгвінз", розгромив переможця регулярного чемпіонату "Вашингтон Кепіталз", повідомляє офіційний сайт ліги.

У грі в Оттаві покер (чотири закинуті шайби) на рахунку Пажо.

Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс 6:5 2ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 04:16 Грабнер — 3 (Фаст — менше і менше) — 0:1, 13:59 Пажо— 2 — 1:1, 30:39 Крайдер — 1 (Зибанеджад, Макдонаг) — 1:2, 33:10 Степан — 2 (Неш — менше і менше) — 1:3, 34:00 Метот — 1 (Хоффман, Харпур) — 2:3, 35:51 Ший — 3 (Макдонаг, Зибанеджад) — 2:4, 41:28 Стоун — 2 (Фанеф, Клаэссон) — 3:4, 45:10 Ший — 4 (Сміт) — 3:5, 56:41 Пажо — 3 (Сміт, Фанеф) — 4:5, 58:58 Пажо — 4 (Турріс, Карлссон) — 5:5, у другому овертаймі 02:54 Пажо — 5 (Барроус) — 6:5

Рахунок у серії - 2-0

Вашингтон — Піттсбург 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

Шайби: 21:15 Каллен — 1 (менше і менше) — 0:1, 22:09 Нісканен — 1 (Овечкін, Бэкстрем — більш) — 1:1, 23:04 Кессел — 3 (Кросбі, Гентцель) — 1:2, 36:14 Гентцель — 6 (Кросбі) — 1:3, 42:19 Кессел — 4 (Шультц, Малкін — більш) — 1:4, 43:44 Бэкстрем — 3 (Овечкін, Оши) — 2:4, 45:31 Малкін — 2 (Коул, Кессел) — 2:5, 59:17 Гентцель — 7 (Каллен, Маатта) — 2:6

Рахунок у серії - 0-2