НХЛ: "Едмонтон" здобув другу перемогу в Анахаймі в чвертьфіналі Кубка Стенлі

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі чвертьфінальної серії плей-офф Кубка Стенлі, де "Сент-Луїс" зрівняв рахунок у серії з "Нешвиллом", а "Едмонтон" виграв другий поспіль гостьовий матч у "Анахайма", повідомляє офіційний сайт ліги.

Сент-Луїс – Нешвілл– 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 7 Ніл (Елліс, Сиссонс); 1:1 – 19 Тарасенко (Стеен, Пьетранжело); 1:2 – 43 Елліс; 2:2 – 47 Лехтеря (Парайко, Берглунд); 3:2 – 56 Тарасенко (Шварц, Эдмундсон).

Рахунок в серії: 1-1.

Анахайм – Едмонтон– 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 1 Секера; 0:2 – 26 Маруни (Нюджент-Хопкінс, Еберле); 1:2 – 35 Сильверберг (Кеслер, Фаулер).

Рахунок в серії: 0-2.