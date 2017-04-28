Збірна України з хокею набрала єдине очко на ЧС в програному матчі з Кореєю

Збірна України з хокею зуміла набрати 1 очко на чемпіонаті світу серед команд Дивізіону 1А, зігравши внічию в основний час і овертаймі з командою Південної Кореї, але програвши супернику в серії булітів, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь азіатської команди.

Дві шайби в основний час були закинуті у другому періоді гри. В кінці 25-ї хвилини рахунок відкрив Джин Хуі Ан, а на 33-й хвилині відновив рівновагу Сергій Бабинець.

Надалі голів з гри глядачі так і не побачили ані в основний час, ані в овертаймі. А в серії буллітів голи забили гравці збірної Кореї Майкл Свіфт і Сангун Шин. У свою чергу, Микита Буценко та Віталій Лялька не зуміли переграти голкіпера суперників.

Таким чином збірна Південної Кореї зайняла 2-е місце на турнірі і вперше у своїй історії потрапила у Топ-дивізіон, компанію 16 найсильніших команд світу.

Турнір виграла збірна Австрії - 12 очок, а у Південній Кореї та Казахстану по 11 балів (корейці вище в таблиці за рахунок перемоги в очному матчі). В нижній частині турнірної таблиці розташувалися команди Польщі - 7, Угорщини - 3 та України - 1.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею в Києві проходив з 22 по 28 квітня.