Збірна Австрії розгромила поляків у матчі ЧС з хокею в Києві

У столичному Палаці спорту завершився передостанній матч Чемпіонату світу з хокею серед команд другого за значущістю Дивизона 1А, в якому збірна Австрії розгромила команду Польщі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 11:0.

Таким чином збірна Австрії гарантувала собі місце в Топ-дивізіоні, турнірі 16 найсильніших команд світу, на 2018-й рік.

Австрійці мали повну перевагу впродовж усієї гри. закинувши три шайби у першому періоді, та по чотири - у другому і третьому.

Читайте такожЗбірна Казахстану з хокею виграла в Угорщини в матчі чемпіонату світу в КиєвіТри шайби у цьому матчі закинув у ворота суперника Брайан Леблер, по дві - Конатсантин Комарек і Лукас Хаудум, по одній - Мартін Ульмер, Фабіо Хофер, Томас Раффл і Стевен Стронг.

Таким чином, збірна Австрії стала лідером турнірної таблиці - 12 очок. Слідом йдуть команди Казахстану (11), Південної Кореї (9), Польщі (7), Угорщини (3) та України (0).

На другу путівку у Топ-дивізіон претендують команди Казахстану та Південної Кореї.

Заключний матч ЧС в Києві Південна Корея - Україна відбудеться сеггодня ввечері. Початок гри о 20.30.