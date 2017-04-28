Збірна Казахстану з хокею обіграла Угорщину в матчі чемпіонату світу в Києві

У Києві завершився стартовий матч останнього дня чемпіонату світу з хокею серед команд Дивізіону 1А, в якому збірна Казахстану обіграла команду Угорщини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Основні події гри проходили в першому періоді. Рахунок на 3-ій хвилині відкрив канадський легіонер збірної Казахстану Кевін Даллман, який завершив комбінацію за участю Найджеда Девіса і Джастіна Бойда. За 8 хвилин, на 11-й, перевагу казахстанської команди збільшив Микита Міхаліс, якому асистував Антон Сагадеев. І лише в кінцівці періоду Калвін Сагерт відкрив рахунок голам у складі збірної Угорщини.

Другий період проходив без закинутих шайб. А в кінцівці третього періоду, коли гравці збірної Угорщини виявилися в більшості, замінив воротаря на шестового польового гравця і пішли на вирішальний штурм, гол у порожні ворота забив Девіс - 1:3.

Таким чином, за підсумками матчу збірна Казахстану вийшла в лідери проміжної таблиці ЧС, набравши 11 очок. У команд Австрії та Південної Кореї - по 9 балів, Польщі - 7, Угорщини - 3, України - 0.

Як повідомляв УНІАН, в заключний день ЧС - п'ятницю, також відбудуться матчі Польща - Австрія і Південна Корея - Україна.