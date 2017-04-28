"Піттсбург Пінгвінз" повів у серії НБА проти "Вашингтона" завдяки дублю Сідні Кросбі

У ніч на п'ятницю у другому раунді Кубку Стенлі відбулися два матчі. «Піттсбург Пінгвінз» на виїзді обіграв «Вашингтон Кепіталз» з рахунком 3:2 у першому матчі півфінальної серії Східної конференції. Рахунок в серії став 1-0 на користь «Пінгвінз», повідомляє офіційний сайт НХЛ.

На початку другого періоду двічі відзначився Сідні Кросбі — на 20-й і 22-й хвилинах. Олександр Овечкін відіграв одну шайбу на 39-й хвилині, а на 48-й Євгеній Кузнєцов зрівняв рахунок. Однак Нік Боніно на 53-й хвилині приніс перемогу «Пітсбургу».

«Оттава Сенаторз» вдома здобула перемогу над «Нью-Йорк Рейнджерс» з рахунком 2:1. Рахунок в серії став 1-0 на користь «Оттави».

Райан Макдона вивів «Рейнджерс» вперед на 28-й хвилині (в більшості), Райан Дзингел зрівняв рахунок трохи більше, ніж через хвилину (29, у більшості), а вирішальну шайбу закинув Ерік Карлссон на 56-й хвилині. Другий матч серії пройде на льоду «Оттави» 29 квітня.

Вашингтон — Піттсбург 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайби: 20:12 Кросбі — 3 (Гентцель, Хорнквіст) — 0:1, 21:04 Кросбі — 4 (Хорнквіст, Маатта) — 0:2, 38:17 Овечкін — 4 (Еллер, Оші) — 1:2, 48:05 Кузнєцов — 2 (Нісканен) — 2:2, 52:36 Боніно — 2 (Уілсон, Шультц) — 2:3

Воротарі: Холтбі — Флері

Рахунок в серії - 0:1

Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 27:10 Макдонаг — 1 (Зуккарелло, Бучневіч — більш) — 0:1, 38:39 Дзингель — 1 (Барроус, Турріс — більш) — 1:1, 55:49 Карлссон — 1 (Хоффман, Метот) — 2:1

Воротарі: Андерсон — Лундквіст

Рахунок у серії 1:0