Збірна Польщі обіграла Угорщину в першому матчі дня чемпіонату світу з хокею в Києві

У столичному Палаці спорту завершився перший матч дня чемпіонату світу з хокею серед команд Дивізіону 1А, в якому збірна Польщі обіграла команду Угорщини, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена на 6-й хвилині другого періоду, коли протягом 50 секунд поляки закинули дві шайби. Рахунок відкрив Кшиштоф Запалу, а потім Томаш Малашински подвоїв перевагу своєї команди. Цікаво, що другий гол поляки забили в меншості. За порушення правил був видалений на 2 хвилини Даміан Капіца.

Таким чином, на рахунку збірної Польщі тепер 7 очок. Команда продовжує боротьбу за потрапляння в двійку найсильніших команд і Топ-дивізіон на ЧС-2018.

У команди Угорщини залишилось 3 бали і вона втратила всі шанси на підвищення в класі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України з хокею поступилася в четвертій грі поспіль, програвши Казахстану з рахунком 2:4, і вилетіла в третій дивізіон ЧС.