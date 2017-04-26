Хокеїст освідчився дівчині у перерві матчу збірної України у Палаці спорту

В перерві між періодами матчу чемпіонату світу з хокею дивізіону 1А в Києві між збірними України та Австрії на очах всієї країни народилась нова хокейна родина.

Читайте такожЗбірна України програла третій матч поспіль чемпіонату світу з хокею в КиєвіГравець команди «Білі Ведмеді» Олексій Черних запропонував руку та серце чинній чемпіонці України з хокею у складі «Королев Дніпра» Валерії Манчак. І вона відповіла йому: «Так!». Цей момент зворушив кількатисячну аудиторію Палацу спорту.

Оргкомітет чемпіонату світу з хокею дивізіону 1А також привітав щасливих молодят Олексія та Валерію Черних і побажав їм кохання, радості та майбутніх спортивних здобутків.