Тренер збірної України з хокею Підгурський: "Я думав, результат буде іншим, але все одно хлопці молодці"

Помічник тренера національної збірної України з хокею Дмитро Підгурський прокоментував поразку команди від збірної Австрії в третьому матчі на домашньому чемпіонаті світу у післяматчевому спілкуванні зі ЗМІ.

«Добре провели третій період. Єдине, що засмутило — не вдалося розпечатати ворота суперника. Ми до цього провели два важких матчі проти Польщі та Угорщини. Важко діставати емоції. Нам це вдалося зробити лише у третьому періоді».

Читайте такожЕкс-форвард збірної України з хокею Варламов: Потрібно більше кидати, і під воротами вирішувати моменти«За рахунок цього Австрія мала перевагу. Ми десь не встигали — багато видалень були безглуздими. Хлопці молодці, вистояли, особливо в грі 3 на 5. Я думав, результат буде іншим, але все одно хлопці молодці, старалися битися протягом всієї гри», - додав тренер.

«Не вистачає холоднокровності в завершальних моментах. Треба або закопати шайбу разом з воротарем, або знайти останню передачу. У нас постійно не вистачає останнього рішення», — зазначив Підгурський.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України програла третій матч поспіль на домашньому чемпіонаті світу, поступившись команді Австрії з рахунком 0:1.

Українцям залишилося провести два матчі турніру - з одним з фаоритов збірною Казахстану і сенсаційним лідером змагань Південною Кореєю.