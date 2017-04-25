Збірна України програла третій матч поспіль чемпіонату світу з хокею в Києві

У столичному Палаці спорту завершився останній матч третього туру чемпіонату світу з хокею серед команд другого за значимістю Дивізіону 1А, в якому збірна України програла команді Австрії з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці програли третій матч турніру з трьох.

Єдиний гольовий момент у матчі стався на 36-й хвилині, коли Даніель Вогер завершив комбінацію за участю Мартіна Шумінга і Томаса Хандертфунда.

У кінцівці гри українці організували штурм воріт суперника, замінивши воротаря на 6-го польового гравця, але так і не зуміли забити хоча б один гол.

Таким чином, українці залишаються єдиною командою на турнірі, яка не набрала жодного очка.

У турнірній таблиці після 3-х турів у сенсаційного лідера збірної Кореї 9 очок. Далі йдуть команди Австрії - 6, Казахстану - 5, Польщі - 4, Угорщини - 3, України - 0.