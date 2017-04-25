Збірна Кореї набрала максимум очок після трьох ігор на чемпіонаті світу з хокею

У столичному Палаці спорту завершився другий матч вівторка в рамках чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1А. Збірна Кореї обіграла команду Угорщини з рахунком 3:1. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Перший період завершився нульовою нічиєю. У другій 20-хвилинці угорці першими вразили ворота суперника, реалізувавши гру п'ять на три.

Однак незадовго до перерви корейці відновили статус-кво. А у заключні 20 хвилин збірна Кореї розвинула перевагу, закинувши дві шайби, які вирішили результат зустрічі.

Таким чином, збірна Кореї одноосібно очолює турнірну таблицю, набравши максимум очок - 9. Далі йдуть Казахстан - 5, Польща - 4, Австрія та Угорщина - по 3, Україна - 0.

Сьогодні о 20.30 збірна України зіграє з командою Австрії.