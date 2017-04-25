Україну похвалили за хорошу організацію чемпіонату світу з хокею в Києві

Хокейний матч між збірними командами Україна - Польща в рамках чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1А, який проходить у Києві, переглянуло понад 8 млн телеглядачів. Про це в ході прес-конференції, присвяченій початку чемпіонату, заявив віце-президент Федерації хокею України Георгій Зубко.

Георгій Зубко розповів про високий інтерес до хокейному першості з боку глядачів у перші два дні чемпіонату.

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«В перший ігровий день матчі чемпіонату відвідали близько 10 тисяч вболівальників. На першій грі стартового дня чемпіонату між збірними України та Угорщини трибуни Палацу спорту були заповнені більш ніж на 80 %. На інших матчах збірних – близько 50 %», – зазначив віце-президент Федерації хокею України.

Крім того, за словами Георгія Зубка, матчі хокейної першості також отримали високі телевізійні рейтинги. Зокрема, перший матч збірної України проти команди Угорщини дивилося понад 7 млн телеглядачів, а другу гру нашої збірної з польськими хокеїстами – понад 8 млн.

Присутні на прес-конференції спікери також відзначили високий рівень організації чемпіонату світу з хокею в Україні, який гарантував безпеку та комфортність цього спортивного заходу.

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Зокрема, член ради Міжнародної федерації хокею Сергій Гончаров зазначив: «Організація чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1А в Україні знаходиться на високому рівні. У Києві створено всі умови для якісного проведення матчів та їх комфортного перегляду».