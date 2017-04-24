Австрія обіграла Угорщину в єдиному матчі дня ЧС з хокею в Києві

У столичному Палаці спорту завершився єдиний матч понеділка на Чемпіонаті світу з хокею, в якому збірна Австрії обіграла команду Угорщини. повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 3:1.

Команди провели на рівних два періоди. На 4-й хвилині гри рахунок відкрив Томас Раффл зі збірної Австрії, а на 7-й Кіган Дансееру зі збірної Угорщини зрівняв результат. У другому періоді моментів не створила жодна з команд.

Читайте такожЗбірна України з хокею програла Польщі в матчі чемпіонату світуДоля матчу була вирішена в заключній 20-хвилинці. На 45-й хвилині Фабіо Хоффер вивів австрійців вперед, а на 48-й Домінік Хайнріх збільшив перевагу австрійців і встановив остаточний рахунок гри.

Таким чином, за підсумками 2-х турів у збірної Південної Кореї 6 очок, Австрії, Угорщини, Польщі, Казахстану - по 3, України - 0.

У вівторок наша команда проведе матч 3-го туру проти збірної Австрії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1А проходить у Києві з 22 по 28 квітня. З шести команд-учасниць дві кращі виходять в Топ-дивізіон, найгірша - вибуває у третій за значимістю Дивізіон 1В.