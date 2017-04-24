Екс-форвард збірної України з хокею Варламов: Потрібно більше кидати, і під воротами вирішувати моменти

Збірна України програла перші два матчі на домашній світовій першості, чим дуже ускладнила собі життя у тому дивізіоні, в якій з такими труднощами пробивалася рік тому. Свок думку з приводу гри і перспектив команди озвучив її недавній лідер Сергій Варламов, повідомляє Sport.ua.

"Взагалі очікував іншого результату, всі мріяли і сподівалися. Як грала команда з Польщею, особливо в останні 10 хвилин, сподобалося. Якщо б вони в такому темпі грали на таких швидкостях весь матч, то результат, думаю, був би інший", почав Варламов.

На питання про те, чи стала ключовим моментом невикористана більшість у третьому періоді за рахунку 1:1, або коли грали 5 на 3 і вже програвали 1:2, гравець зазначив: "Обидва ці моменту. При грі «п'ять на три» – час дозволяв вирішити, потрібно було забивати, але не вийшло".

Говорячи про втрату командою Бондарєва напередодні вирішальних матчів, Варламов зазначив: "Звичайно, це лідер, ветеран, на якого хлопці рівнювалися, він міг би в такій ситуації і допомогти. Але там вистачає гравців, які можуть допомогти вирішити в наступному матчі, просто потрібно забивати".

Читайте такожТренер збірної України Савицький: З такими суперниками, як Угорщина і Казахстан, можна грати"В таких ситуаціях, коли шайба не йде у ворота, потрібно грати від простого: більше кидків і всім на добивання йти, намагатися під воротами вирішити. Може, терпіння не вистачило, треба у хлопців спитати", - додав він.

А кажучи про вболівальників зауважив: "У другому матчі вболівання сподобалося більше, в першому просто люди прийшли і дивилися. Давно не було хокею в Києві та вболівальники не були готові до того, як потрібно підтримувати, може, забули. У матчі з Польщею підтримка була сильніше і це відчувалося".

Говорячи про враження від турніру в цілому, екс-лідер української команди зазначив: "Все непогано вийшло. Великий акцент був поставлений на те, щоб уболівальників на трибуни залучити і відвідуваність показує, що це вдалося. Сподіваюся, на наступних матчах така ж відвідуваність буде, як і в перші два дні".

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2017 по коххею в Дивізіоні 1А проходить з 22 по 28 квітня. За підсумками турніру дві найсильніші команди вийдуть в елітний Топ-дивізіон. Найгірша команда потрапить до третього за значимістю Дивізіон 1В.