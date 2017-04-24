На матчі чемпіонату світу з хокею вболівальники закликали відродити "Сокіл"

Під час гри чемпіоната світу з хокею Польща - Україна в київскьому Палаці спорту відбулась акція, під час якої вболівальники закликали відродити столичну комнаду "Сокіл", повідомляє sokol.kiev.ua.

У другому періоді в секторі №5, який відомий своїми хокейними фанатами ще з 70-х років ХХ століття, шанувальниками хокею був вивішений банер «Повернути киянам Сокіл».

Київський ХК «Сокіл» — своєрідний символ українського хокею, який на рівних боровся з найсильнішими командами світу , вже три сезони не грає серед професійних команд.

ХК«Сокіл» (Київ) — 12-разовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату СРСР, дворазовий чемпіон Східно-Європейської хокейної ліги, виховав ряд чемпіонів світу та Олімпійських ігор.

На сьогодні, київський «Сокіл» існує тільки на папері, хоча ДЮСШ продовжує виховувати юних хокеїстів. У 2009-му році в Пущі Водиці для київського «Соколу» було виділено 29 га землі під будівництво нової арени, але будівництво арени не розпочалося й досі.