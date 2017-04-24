НХЛ опублікувала розклад другого раунду Кубка Стенлі

Національна хокейна ліга в ніч на понеділок опублікувала дати і час початку матчів другого раунду розіграшу Кубка Стенлі, повідомляє офіційний сайт ліги.

Він стартує в ніч на середу, 26 квітня.

Час початку ігор може змінитися.

СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

"Вашингтон Кепіталз" (Столичний, 1) - "Піттсбург Пінгвінз" (Столичний, 2)

27 квітня, четвер (п'ятниця, 02:30 за Києвом) - у Вашингтоні

29 квітня, субота, неділя, 03:00) - у Вашингтоні

1 травня, понеділок, вівторок, 02:30) - в Піттсбурзі

3 травня, середа (четвер, 02:30) - в Піттсбурзі

*6 травня, субота - у Вашингтоні (час буде названо пізніше)

*8 травня, понеділок - в Піттсбурзі

*10 травня, середа - у Вашингтоні

"Оттава Сенаторз" (Атлантичний, 2) - "Нью-Йорк Рейнджерс" (Столичний, 4)

27 квітня, четвер (п'ятниця, 02:00 мск) - в Оттаві

29 квітня, субота (22:00 мск) - в Оттаві

2 травня, вівторок, середа, 02:00 мск) - в Нью-Йорку

4 травня, четвер (п'ятниця, 02:30 мск) - в Нью-Йорку

*6 травня, субота - в Оттаві (час буде названо пізніше)

*9 травня, вівторок - в Нью-Йорку

*11 травня, четвер - в Оттаві

ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

"Анахайм Дакс" (Тихоокеанський, 1) - "Едмонтон Ойлерс" (Тихоокеанський, 2)

26 квітня, середа (четвер, 05:30 мск) - в Анахаймі

28 квітня, п'ятниця (субота, 05:30 мск) - в Анахаймі

30 квітня, неділя (понеділок, 02:00 мск) - в Едмонтоні

3 травня, середа (четвер, 05:00 мск) - в Едмонтоні

*5 травня, п'ятниця - в Анахаймі (час буде названо пізніше)

*7 травня, неділя - в Едмонтоні

*10 травня, середа - в Анахаймі

"Сент-Луїс Блюз" (Центральний, 2) - "Нешвілл Предаторз" (Центральний, 4)

26 квітня, середа, четвер, 03:00 мск) - у Сент-Луїсі

28 квітня, п'ятниця (субота, 03:00 мск) - у Сент-Луїсі

30 квітня, неділя (22:00 мск) - у Нешвіллі

2 травня, вівторок, середа, 04:30 мск) - у Нешвіллі

*5 травня, п'ятниця - у Сент-Луїсі (час буде названо пізніше)

*7 травня, неділя - у Нешвіллі

*9 травня, вівторок - в Сент-Луїсі

Як повідомляв УНІАН, у ніч на понеділок останніми учасниками чвертьфіналу Кубка Стенлі стали "Вашингтон Кепіталс" і "Оттава Сенаторз".