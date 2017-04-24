НХЛ: "Вашингтон" і "Оттава" завоювали дві останні путівки у чвертьфінал Кубка Стенлі

У ніч на понеділок в Національній хокейній лізі відбулись заключні матчі першого раунду плей-офф Кубка Стенлі, за підсумками яких путівки в 1/4 фіналу вибороли "Вашингтон Кепіталс" і "Оттава Сенаторз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Серії з участю обох команд завершилися в шести матчах із загальним рахунком 4-2.

При цьому, переможець регулярного чемпіонату НХЛ нинішнього сезону "Вашингтон Кепіталз" свій останній матч виграв лише в овертаймі, закинувши переможну шайбу на 66-й хвилині.

Бостон – Оттава – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 18 Стэффорд (Макевой, Маршанд); 1:1 – 23 Райан (Карлссон, Брассар); 1:2 – 28 Терріс (Дзингел); 2:2 – 41 Бержерон (Міллер, Маршанд); 2:3 – 66 Макартур (Брассар, Райан).

Рахунок в серії: 2-4.

Торонто – Вашингтон – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 47 Меттьюс (Хайман, Райллі); 1:1 – 52 Юханссон (Орпик, Еллер); 1:2 – 66 Юханссон (Карлсон, Вільямс).

Рахунок в серії: 2-4.