Збірна України з хокею програла Польщі в матчі чемпіонату світу

У київському Палаці спорту завершився матч другого туру чемпіонату світу з хокею, в якому збірна України програла команді Польщі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Поляки відкрили рахунок у матчі за 4 секунди до закінчення першого періоду, коли точний кидок вдався Томашу Малашинскі. Він завершив комбінацію за участю Гжегожа Пасьюта і Патріка Вронкі.

Читайте такожЗбірна України з хокею поступилася Угорщині в першому матчі чемпіонату світу В кінцівці другого періоду, на 39-й хвилині, Роман Благий після подачі Сергія Кузьмика зрівняв рахунок в матчі - 1:1.

Але, в третьому періоді, на 47-й хвилині, Дамьян Капіца після комбінації за участю Мацея Кручика і Крістіана Дзюбінскі, забив переможний гол - 1:2.

Таким чином, українська команда програла другий матч поспіль в основний час і не має жодного очка в турнірній таблиці.

Лідирує команда Південної Кореї, на рахунку якої 6 очок. Далі йдуть - Угорщина, Польща, Казахстан - 3, Австрія та Україна (0).