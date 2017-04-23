Збірна Південної Кореї обіграла Казахстан на Чемпіонаті світу з хокею в Києві

У київському Палаці спорту завершився перший недільний матч чемпіонату світу з хокею, в якому збірна Південної Кореї обіграла команду Казахстану, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 5:2. При цьому, по ходу гри корейці програвали 1:2 і зуміли закинути чотири шайби поспіль.

Читайте такожЗбірна України з хокею поступилася Угорщині в першому матчі чемпіонату світу Збірна Казахстану тільки в перших двох періодах підтвердила статус одного з фаворитів турніру. Голи забили Брендон Боченські і Найджел Девіс. На ці голи корейці відповіли лише однією шайбою.

Проте, в третьому періоді команда Південної Кореї відповіла чотирма голами і виграла матч з великим рахунком. При цьому полоину шайб - дві з чотирьох - записав на свій рахунок натуралізований канадець Алекс Плант, який свого часу грав у НХЛ.

Таким чином, на рахунку збірної Південної Кореї вже 6 очок.

Як повідомляв УНІАН, напередодні корейці обіграли команду Польщі з рахунком 4:2.