Казахстан обіграв Австрію в останньому матчі першого ігрового дня чемпіонату світу з хокею

На чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1А, який проходить у Києві, відбувся останній, вечірній матч першого ігрового дня. Один з фаворитів турніру - збірна Казахстану - обіграла команду Австрії.

У першому періоді збірна Казахстану забезпечила собі вагому перевагу, закинувши дві шайби. Обидві на рахунку американського "легіонера" казахської команди Найджела Доуса.

У другій 20-хвилинці австрійці відновили статус-кво. Вирішальним став третій період - Володимир Маркелов зробив рахунок 3:2 на користь команди Казахстану, повідомляє офіційний сайт змагань.

Австрія - Казахстан - 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Доус (08:26), 0:2 Доус (14:56), 1:2 Комарек (24:32), 2:2 Раффль (37:31), 2:3 Маркелов (43:38)

Становище команд після першого туру:

1. Угорщина - 3 очки, 2. Корея - 3, 3. Казахстан -3, 4. Австрія - 0, 5. Україна - 0, 6. Польща - 0.