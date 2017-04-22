На чемпіонаті світу з хокею збірна Південної Кореї обіграла Польщу

Південнокорейські хокеїсти підтвердили статус одного з фаворитів.

В суботу у другому матчі чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1А у Києві збірна Південної Кореї обіграла команду Польщі. Південна Корея - Польща - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Шайби: 07:51 Кисунг Кім (Ахн) — 1:0; 27:07 Сангву Сін (Вусанг Парк, Вонйун Кім) — 2:0; 34:40 Брик (Пасют, Вронка — більш.) — 2:1; 42:07 Юнг Юн Лі (Свіфт) — 3:1; 46:02 Сангвук Кім (Янг) — 4:1; 49:48 Поцеха (Запала) — 4:2 Воротарі: Дальтон — Одробни Як повідомляв УНІАН, у першій грі збірна України поступилася Угорщині 3:5.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter