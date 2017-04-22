Тренер збірної України Савицький: З такими суперниками, як Угорщина і Казахстан, можна грати

Головний тренер збірної України Олександр Савицький прокоментував поразку від Угорщини у стартовому матчі чемпіонату світу в дивізіоні ІА, повідомляє Xsport.

«Наша команда показала непоганий настрій і бойовий дух. Гравці лягали під шайбу, ловили її, груди підставляли. Такий настрій порадував. Трохи не вистачило терпіння – є таке поняття в хокеї. Не дотерпіли, припустилися помилок, тому результат очевидний.

Гра в більшості? Команда Угорщини вміє захищатися, і цим все сказано.

Очевидно, що угорці готові краще і за складом сильніше. В минулому році вони грали в еліті. Зараз з хлопцями говорили, що просто не потрібно втрачати концентрацію. Ми бачимо, що можна грати з такими суперниками, як Угорщина і Казахстан. Просто потрібно зберігати концентрацію. Ми сьогодні грали добре, але не дотерпіли.

Ми готувалися до важкої гри, нічого нового немає. Ми очікували активної гри від суперника і просили хлопців зіграти уважно», – сказав Савицький.

Наступний матч Україна проведе проти Польщі 23 квітня.