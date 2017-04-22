Команда НХЛ "Бостон" здобула перемогу в матчі Кубка Стенлі з "Оттавою" на 31-й хвилині овертайму

У ніч на 22 квітня, у Національній хокейній лізі (НХЛ) в рамках першого раунду плей-офф Кубка Стенлі відбулося два матчі ¼ фіналу Східної конференції.

У Східній конференції «Вашингтон Кепіталз» на своєму льоду переграв в овертаймі «Торонто Мейпл Ліфс» в п'ятому матчі з рахунком 2:1 і вийшов вперед у серії до чотирьох перемог – 3:2.

У складі переможців голи забили Ті Джей Оші (19-я хвилина) і Джастін Вільямс (62). У гостей єдиний гол на рахунку Остона Меттьюса (26). Форвард «Кепіталз» Олександр Овечкін в першому періоді отримав травму лівого коліна і з допомогою партнерів залишив лід.

«Бостон Брюїнз» на виїзді вирвав перемогу у другому овертаймі в «Оттави Сенаторз» - 3:2 і скоротив відставання в серії до 2:3. У складі переможців в основний час відзначилися Давид Пастрняк (29), Шон Куралі (38). Перемогу «Брюїнз» приніс Куралі на 31-й хвилині овертайму. У «Оттави» голи забили Марк Стоун (12) і Жан-Габріель Пажо (21).

Вашингтон Кепіталз — Торонто Мейпл Ліфс — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 – Оші (Бекстрем, Шаттенкірк) – 18:15 (5x4), 1:1 – Меттьюс (Нюландер, Хайман) – 26:00, 2:1 – Вільямс (Кузнєцов, Юханссон) – 61:04

Рахунок у серії: 3-2

Оттава Сенаторз – Бостон Брюїнз – 2:3 2ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

1:0 – Стоун (Брассар, Хоффман)- 11:19, 2:0 – Пажо (Берроуз, Сталберг) – 20:30, 2:1 – Пастрняк (Бержерон, Маршанд) – 28:40, 2:2 – Куралі (Морроу, Бекес) – 37:05, 2:3 – Куралі (Макевой, Бекес) – 90:19

Рахунок у серії: 3-2