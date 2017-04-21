Команди НХЛ "Піттсбург" і "Нешвілл" вийшли у другий раунд Кубка Стенлі

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі відбулися чотири матчі першого раунду Кубка Стенлі, де у двох парах визначилися учасники другого раунду, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Піттсбург Пінгвінз" обіграв "Коламбус Блю Джекетс" з рахунком 5:2 і виграв серію з загальним рахунком 4-1.

В іншій парі "Нешвілл Предаторз" обіграв "Чикаго Блек Хоукс" з рахунком 4:1 і виграв серію всуху - 4-0.

Піттсбург – Коламбус– 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Шайби: 1:0 – 9 Кессел (Малкін, Шульц); 2:0 – 21 Раст (Малкін, Кессел); 3:0 – 23 Раст (Хэйнси); 3:1 – 29 Карлссон (Ганьє); 3:2 – 32 Дженнер (Джонс, Еткінсон); 4:2 – 45 Кросбі (Кессел, Малкін); 5:2 – 46 Вілсон (Ширина, Дейлі).

Рахунок в серії: 4-1

Монреаль – "Рейнджерс" – 2:3 ВІД (2:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 12 Лехконен (Гальченюк, Beaulieu); 1:1 – 15 Фаст (Зибанежад); 2:1 – 16 Галлахер (Марков, Лехконен); 2:2 – 38 Шей (Весі, Неш); 2:3 – 74 Зибанежад (Крайдер).

Рахунок в серії: 2-3

Нешвілл – Чикаго– 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Шайби: 1:0 – 29 Йосі (Джохансен, Елліс); 2:0 – 48 Сиссонс (Елліс, Арвідссон); 3:0 – 50 Йосі (Уотсон, Сиссонс); 3:1 – 54 Тэйвс (Кейн, Панарін); 4:1 – 58 Арвідссон (Суббан, Форсберг).

Рахунок у серії: 4-0

Едмонтон – Сан-Хосе – 4:3 ВІД (1:2, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 5 Маруни (Беннінг); 1:1 – 10 Бедкер (Серенсен, Тірні); 1:2 – 15 Марло (Діллон, Торнтон); 1:3 – 28 Шлемко (Уорд, Бедкер); 2:3 – 38 Летесту (Макдэвид, Драйзайтль); 3:3 – 57 Клефбом (Беннінг, Деарнэ), 4:3 – 78 Деарнэ (Секера, Драйзайтль).

Рахунок у серії: 3-2