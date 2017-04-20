Головний тренер збірної України з хокею: З заявкою на ЧС визначимося в останній день

Головний тренер національної збірної України з хокею Олександр Савицький розповів, як його команда готується до чемпіонату світу в групі 1A, який 22 квітня стартує в київському Палаці Спорту, повідомляє Sport.ua.

«Що найбільше хвилює перед стартом? Є дрібниці, які завжди присутні. Цього не уникнути. В основному всі хлопці готові і рвуться в бій. Якихось великих хвилювань немає.

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Андрій Денискін? Не знаю, наскільки він виріс в США. Ми за молодими гравцями дивимося, він габаритний форвард, який може забити. Чи буде він в заявці? У нас така травмонебезпечна ситуація, тому з остаточною заявкою тягнемо до останнього – визначимося завтра, коли настане година X» - сказав Савицький.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу триватиме до 28 квітня. Перший матч збірна України проведе з Угорщиною. Початок гри о 13:30.