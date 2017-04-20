Склад збірної України з хокею скоротився ще на два прізвища напередодні чемпіонату світу

Список гравців національної збірної команди України, що продовжує підготовку до чемпіонату світу з хокею, скоротився ще на два прізвища. Про це повідомляє офіційний сайт ФХУ.

Через травму участь у турнірі не братиме захисник-універсал хокейного клубу «Кременчук» Олексій Мельников. В той же час після вчорашнього двостороннього поєдинку за рішенням тренерського штабу табір команди залишив ще один представник срібних призерів чемпіонату України Севастьян Карпенко. Тренерський штаб подякував обом виконавцям за роботу.

Відзначимо, що участь у двосторонньому матчі взяв Роман Благий, який продовжує відновлення після травми. Сама ж гра пройшла у закритому режимі.