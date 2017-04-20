Юніорська збірна України з хокею програла Австрії на ЧС

У словенському Бледі відбулися матчі 4-го туру чемпіонату світу з хокею серед юніорів у третьому за значимістю Дивізіоні 1В, де збірна України програла команді Австрії і втратила шанси на потрапляння у другий дивізіон 1А, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Українці відкрили рахунок завдяки блискавичній атаці і точному кидку Фелікса Морозова в самому початку другого періоду, на 7-й секунді, 1:0. Втім, в середині періоду австрійці зрівняли рахунок, а на самому початку третього, на 27-й секунді, забили переможний гол - 1:2.

Раніше українські юніори здобули перемоги над Італією (4:2) і Польщею (3:2), а також в овертаймі поступилися Японії (4:5).

Таким чином, на рахунку українців 6 очок і 4-е місце в турнірній таблиці. Нашу команду випереджають збірні Словенії (9), Австрії (8) і Японії (7).

Таким чином, в останньому турі українцям необхідно перемагати господарів турніру - збірну Словенії у боротьбі за нагороди чемпіонату світу.

За путівку в Дивізіон 1А поборються команди Словенії, Австрії та Японії.

Матчі останнього туру ЧС відбудуться в п'ятницю, 21 квітня.