"Анахайм" обіграв "Калгарі" і став першим чвертьфіналістом Кубку Стенлі

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі відбулися чотири матчі, в центральному з яких "Анахайм Дакс" перемогли "Калгарі Флеймз" з рахунком 3:1 і виграли серію в цілому - 4-0, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Анахайм Дакс" став першим учасником другого раунду плей-офф Кубка Стенлі.

Торонто – Вашингтон– 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 2 Помилки (Шмідт, Бэкстрем), 0:2 – 4 Овечкін (Шаттенкірк), 1:2 – 5 Хайман (Ст. Нюландер, Гардінер), 1:3 – 13 Вілсон (Орлов, Еллер), 1:4 – 16 Вілсон (Орпик, Бураковски), 2:4 – 25 ван Римсдайк (Марнер, Райллі), 3:4 – 52 Меттьюс (Браун, Ханвик), 3:5 – 52 Оші ( Бэкстрем), 4:5 – 59 Бозак (Ст. Нюландер, Марнер)

Рахунок у серії: 2-2

Бостон – Оттава– 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 – 45 Райан (Брассар, Карлссон)

Рахунок в серії: 1-3

Сент-Луїс – Міннесота– 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 16 Койл, 0:2 – 36 Ганзал (Проссер, Поминвилл)

Рахунок у серії: 3-1

Калгарі – Анахайм– 1:3 (0:2, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 5 Ітт, 0:2 – 6 Томпсон (Перрі, Ракелль), 1:2 – 36 Монахан (Брауера, Верстиг), 1:3 – 60 Гетцлаф

Рахунок у серії: 0-4