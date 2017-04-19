Збірна Угорщини з хокею визначилася зі складом на чемпіонат світу в Києві

Збірна Угорщина визначилася з 23 хокеїстами, які зіграють на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А.

За підсумками навчально-тренувального збору і контрольних матчів перед турніром, остаточну заявку збірної покинули голкіпер Жолтан Хетені (Фехервар), захисники Данило Кіш (Уйпешт), Бронсон Ковач, Тамаш Пожгай (обидва — МАК Будапешт), нападники Арон Райс, Крістофер Бодо, Бранчі Орбан (всі — Фехервар), повідомляє Sport Arena.

Крім того, не зможе допомогти збірній нападник фінської "Калпи" Балаж Себок, який продовжує виступати в плей-офф чемпіонату Фінляндії.

Підсумковий склад збірної Угорщини виглядає наступним чином.

Воротарі: Міклош Райна (Фехервар), Бенче Баліж, Гергей Аран (обидва — МАК Будапешт)

Захисники: Жомбор Гарат (Остін Брюїнз, NAHL, США), Бенче Стипшич (Цедар Репідс, USHL, США), Арнольд Варга (Дебрецен), Балаж Гоч (Йегешмедвек), Келвін Сагерт, Бенче Ширані (обидва — Фехервар), Кевін Уерс (Віллахер, Австрія)

Нападники: Кіган Дансеро (Дунайварош), Балінт Магоши (Йегешмедвек), Янош Ваш, Ендрю Сарауер, Даніель Когер, Чанад Ердей (всі — Фехервар), Харі Янош (Лександс, Швеція), Вільмош Галло (Лінчепінг, Швеція), Крістіан Надь, Іштван Тербоч (обидва — МАК Будапешт), Іштван Барталіс (Швеннінгер, Німеччина), Андраш Бенк, Карол Чані (обидва — Уйпешт)

Головний тренер: Рік Чорномаз (Канада)

Чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1А пройде з 22-го по 28 квітня в Києві. Суперниками України виступлять збірні Казахстану, Угорщини, Австрії, Польщі та Південної Кореї. Дві кращі команди турніру отримають путівки в топ-дивізіон чемпіонату світу. Найгірша опуститься у дивізіон 1В.