У четвер у Києві відкриється Хокейне містечко напередодні чемпіонату світу

У четвер, 20 квітня, у Києві напередодні старту чемпіонату світу відбудеться відкриття Хокейного містечка. Організатори ЧС-2017 у Києві запрошують усіх вболівальників поринути у вир спортивних емоцій на урочистому заході, який розпочнеться о 17:00. Про це повідомляє прес-служба Чемпіонату світу.

Хокейне містечко буде розташоване на площі перед Палацом спорту протягом усього турніру.

Ведучими церемонії відкриття містечка стануть Олександр Педан та Ольга Богатая. Очікуються виступи Світлани Тарабарової та гурту "Авіатор". Глядачі також побачать також номери у виконанні хокейного цирку.

Наймолодших вболівальників розважатимуть професійні аніматори. Також працюватимуть великий фуд-корт, спортивний майданчик, трибол, графіті та інші розваги.