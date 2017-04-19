Збірна Австрії з хокею назвала склад на чемпіонат світу в Києві

Федерація хокею Австрії опублікувала заявку національної збірної з 25 хокеїстів для участі в чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні 1А, повідомляється у Facebook організації.

До складу увійшли 3 воротаря, 9 захисників і 13 нападників.

Воротарі: Бернхард Штаркбаум (Ред Булл Зальцбург), Девід Кікерт(Відень), Девід Мадленер (Клагенфурт);

Захисники: Крістоф Дуллер, Мартін Шумниг, Стівен Стронг (Клагенфурт), Домінік Хайнріх, Лайне Вивейро, Олександр Паллестранг (всі — Ред Булл Зальцбург), Стефан Ульмер (Лугано, Швейцарія), Ерік Киршлагер (Лінц), Маркус Шлахер (Віллахер);

Нападники: Марко Брюкер, Мануель Ганал, Томас Ундерпфунд (Клагенфурт), Лукас Хаудум, Костянтин Комарек (обидва — Мальмо, Швеція), Фабіо Хофер, Бріан Леблер, Патрік Спэннринг (Лінц), Перуку Обріст (Клотен, Швейцарія), Мартін Ульмер (Олтен, Швейцарія-2), Томас Раффль, Олександр Раухенвальд (обидва — " Ред Булл Зальцбург), Даніель Вогер (Грац);

Головний тренер: Роджер Бадер (Швейцарія)

Збірній Австрії на турнірі в Києві не зможуть допомогти нападники з НХЛ — Томаш Ванек (Флорида), Майкл Раффль (Філадельфія) і Міхаель Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс).

У той же час в список гравців включений один з лідерів атак місцевого "Клагенфурта" Мануель Ганал, який через травму пропустив всі товариські поєдинки команди напередодні чемпіонату світу.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в дивізіоні 1А пройде з 22 по 28 квітня в київському Палаці Спорту. Суперниками України будуть збірні Казахстану, Угорщини, Австрії, Польщі та Південної Кореї. Дві найсильніші збірні за підсумками турніру вийдуть в Топ-дивізіон чемпіонату світу-2018, найгірша опуститися в третій за значимістю дивізіон 1В.