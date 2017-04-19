Команда НХЛ "Коламбус" вперше в історії виграла матч Кубка Стенлі в основний час

У ніч на середу в Національній хокейній ліги відбулися четверті матчі першого раунду серії плей-офф Кубка Стенлі, повідомляє офіційний сайт ліги.

У самому результативному матчі дня "Коламбус" обіграв "Піттсбург" з рахунком 5:4, тим самим вперше у своїй історії виграв матч Кубка Стенлі в основний час.

Крім того, "Сан-Хосе" розгромив "Едмонтон" - 7:0, а "Нью-Йорк Рейнджерс" здобув трудову перемогу над "Монреалем" - 2:1.

Рейнджерс – Монреаль– 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 11 Фаст; 1:1 – 18 Мітчелл (Радулов, Вебер); 2:1 – 24 Неш (Макдона).

Рахунок у серії: 2-2

Коламбус – Піттсбург– 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Шайби: 1:0 – 11 Джонсон (Савар); 2:0 – 18 Андерсон (Quincy, Карлссон); 3:0 – 24 Нутиваара (Саад, Дженнер); 3:1 – 26 Хернквист (Кессел, Шульц); 3:2 – 36 Хэйнси (Малкін, Кессел); 4:2 – 40 Карлссон (Калверт); 4:3 – 42 Кюнхакль (Коул, Каллен); 5:3 – 45 Дженнер (Нутиваара, Саад); 5:4 – 59 Гюнцель (Малкін, Кессел).

Рахунок в серії: 1-3

Сан-Хосе – Едмонтон– 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 1 Павелскі (Марло, Браун); 2:0 – 11 Кутюр (Бернс, Павелскі); 3:0 – 22 Марло (Бернс); 4:0 – 29 Серенсен (Уорд, Шлемко); 5:0 – 32 Кутюр (Уорд, Хансен); 6:0 – 36 Павелскі (Торнтон, Бернс); 7:0 – 46 Шлемко (Влэшик, Гертл).

Рахунок у серії: 2-2