Хокеїст збірної України: Лід у Палаці спорту в Києві підготовлений відмінно

Хокеїст збірної України Олександр Побєдоносцев розповів про перше тренування збірної у Палаці спорту перед чемпіонатом світу в дивізіоні 1А, повідомляє XSport.

"Майданчик Палацу спорту відмінно підготовлений, на подив. Тому що зазвичай завжди перший раз важкувато, лід ще не зовсім хорошої якості, не зовсім застиглий. А сьогодні, на диво, дуже здорово було! Температура повітря у Палаці хороша. Найголовніше, щоб її відрегулювали, коли прийде багато людей. В цілому нормально попрацювали, гарний настрій, хороша робоча атмосфера, всім задоволені".

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"Так, в цьому році як ніколи переслідують травми. Причому, хлопці вилітають з основного складу, і зараз ми вже не дорахувалися повноцінної п'ятірки. Але ми не впадаємо у відчай. Ті хлопці, які є, вони в обоймі, вони готові гідно зіграти і замінити тих, хто з різних причин не потрапив до складу. Тому всі, хто сьогодні є в складі – вони найсильніші, вони повинні доводити щодня, що готові грати за національну збірну і готові показувати той результат, який від нас будуть вимагати", – сказав Побєдоносцев.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею відбудеться в Києві з 22 по 28 квітня.