Юніорська збірна України з хокею програла Японії в третьому матчі чемпіонату світу

У словенському Бледі завершився матч 3-го туру чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд в Дивізіоні 1В (третя за значимістю ліга ЧС), де збірна України поступилася команді Японії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився в овертаймі з рахунком 4:5.

Перший період українці впевнено виграли завдяки голам Олександра Пересунько і Гліба Кривошапкина - 2:0. А потім програли два наступних 20-хвилинних відрізка з однаковим рахунком 1:2. У складі нашої команди знову відзначилися Пересунько і Кривошапких, у яких на рахунку по дублю.

У овертаймі переможний гол забив японець Даікі Міура, який у цьому матчі зробив хет-трик.

Раніше українці обіграли в основний час команди Італії (4:2) і в овертаймі - Польщі - 3:2.

Таким чином. на рахунку нашої команди 6 очок і 1-е місце в турнірній таблиці. Але, вже сьогодні збірну команду України можуть обійти збірні Австрії (5 очок) і Словенії (3).