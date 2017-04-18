Всі квитки на матчі української збірної на чемпіонаті світу з хокею продано - Кириленко

Всі квитки на матчі української збірної на чемпіонаті світу з хокею давно продано, повідомив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко.

"Всі квитки розкуплено давним-давно, на всі п'ять матчів української збірної. Палац спорту буде весь заповнений", - сказав Кириленко журналістам у вівторок у Києві.

Читайте такожКапітан збірної України з хокею пропустить домашній чемпіонат світуЗа його словами, Перший національний телеканал покаже всі матчі української збірної.

В'ячеслав Кириленко наголосив, що проведення чемпіонату світу з хокею в Києві - "це величезна подія для України". Він нагадав, що уряд виділив 45 млн грн на ремонт Палацу спорту, в якому буде проходити чемпіонат.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею з шайбою серед чоловіків відбудеться 22-28 квітня у Києві.