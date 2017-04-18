Капітан збірної України з хокею пропустить домашній чемпіонат світу

Число спортсменів, що у складі національної збірної команди України готуються до чемпіонату світу з хокею зменшилось на три особи, повідомляє Федерація хокею України.

Так і не зміг відновитися від травми капітан команди Віктор Захаров із донецького «Донбасу». Натомість за рішенням тренерського штабу розташування збірної залишили захисники ХК «Кременчук» Володимир Романенко та Віталій Андрейків.

Читайте такожСуперник збірної України по хокею скоротив склад напередодні Чемпіонату світуНапередодні, у вечірньому тренуванні взяли участь 24 хокеїсти. Окрім травмованих, що продовжують відновлення після травм, участь у занятті не брав Андрій Денискін, який прихворів. Втім молодий нападаючий продовжить підготовку у складі команди.

Сьогодні підопічні Олександра Савицького вперше випробують лід київського Палацу спорту. Остаточно ж до столиці команда переїде в середу.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею відбудеться у Києві з 22 по 28 квітня.